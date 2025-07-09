Görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir kadın, eşini kendi kız kardeşiyle birlikte uygunsuz bir şekilde yakaladı. Aylardır eşinden şüphelenen ve kuşkularının peşine düşen kadın, aniden eve döndüğünde ihanetin en ağır hâliyle yüzleşti.

Öfke Patlaması: Dakikalarca Saldırdı

Görüntülerde, ihaneti kendi gözleriyle gören kadının sinirlerine hâkim olamadığı, kocasına yumruklar ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışsa da öfke seli kısa sürede dinmedi. Şiddet birkaç dakika boyunca sürdü.

Ağır Yaralı Koca Hastaneye Kaldırıldı

Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kesikler oluşan adam, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Sağlık yetkilileri, adamın durumunun ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Kadın İfadesinde "Kontrolümü Kaybettim" Dedi

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşananlarla ilgili resmî soruşturma başlattı. İfadesi alınan kadın, ihanetin yarattığı şok ve öfke ile kendine hâkim olamadığını ve “o an gözüm hiçbir şeyi görmedi” dedi. Şu anda aile içi şiddet ve kasten yaralama suçlamalarıyla karşı karşıya.

Boşanma Süreci Başladı, Aile Bağları Koptu

Olay sonrası çiftin boşanma sürecine girdiği ve kadının kız kardeşiyle tüm bağlarını tamamen kopardığı öğrenildi. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu trajik olay, aldatma ve aile içi ihanetin bireyler üzerindeki psikolojik yıkımını bir kez daha gözler önüne serdi.