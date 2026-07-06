İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ışıklarının, 4 Temmuz’da ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ABD bayrağını temsil eden kırmızı, beyaz ve mavi renkler ile aydınlatılması büyük tepki topladı. 4 Temmuz, Türkiye’nin hafızasında müttefikimiz ABD ile yaşanan “Çuval hadisesi” olarak yer tutmaya devam ediyor.

UNUTMADIK

2003’te Irak’ın Süleymaniye kentinde, 150 civarında ABD askeri, Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahına “dost” gibi yaklaşarak, aniden silahları çekmiş ve 11 askerimizin başına çuval geçirmişti. Bu kara leke, askerimizin şeref, onur, gurur ve moraline indirilen bir kara gün olarak 23 yıldır hatırlanıyor.

İYİ Parti Balıkesir milletvekili Tuhan Çömez X platformundan yaptığı paylaşımda,”ABD askerlerinin, askerimizin başına çuval geçirdiği günde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ABD bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Size yakışır, Trump’ın da hoşuna gider belki ama Türkiye’ye yakışmaz, Türk Milleti’nin hoşuna gitmez!” ifadelerine yer verdi.

‘UTANÇ YAŞATTINIZ’

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise ışıklandırmayı hafıza tutulması olarak nitelendirerek, “15 Temmuz’da yaşanan hain kalkışmadan sorumlu tuttuklarınızı 4 Temmuz’da onurlandırmak hangi siyasi aklın eseridir? Millete yaşattığınız utancı; Galata Köprüsü’nün üstünde nutuk atarak temizleyemezsiniz!” dedi.

Süleymaniye’de ne yaşanmıştı?

4 Temmuz 2003’te Irak’ın Süleymaniye kentinde Türk Özel Kuvvetleri’ne ait irtibat bürosuna ABD’nin 173’üncü Hava İndirme Tugayı tarafından baskın düzenlendi ve 11 Türk askeri başlarına çuval geçirilerek alıkonuldu. Üstü açık kamyonetle Bağdat’a götürülen askerimiz bir hafta tutsak edildikten sonra serbest bırakıldı.

Türkiye ve ABD müttefiklik tarihinin en ciddi krizlerinden biri olarak tarihe geçti. Amerikan tarafı, baskına gerekçe olarak “Kerkük Valisi’ne yönelik bir suikast planı” istihbaratını öne sürmüştü. Bu istihbaratın aslında Celal Talabani’nin oğlu Bafel Talabani tarafından ABD güçlerine iletilen asılsız bir ihbar olduğu iddiaları yer aldı.