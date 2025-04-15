Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru Esat Koyuncu, saat 01.00 sıralarında Akkuyu Mahallesi 1334 Sokak'taki bir siteden yapılan aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaştıkları sırada Esat Koyuncu aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi ile sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Esat Koyuncu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Esat Koyuncu kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Esat Koyuncu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Esat Koyuncu'nun cenazesi bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından Adana'ya uğurlanacak.

'BENİ BIRAKIP, NEREYE GİDİYORSUN AŞKIM'

Şehit olan polis memuru Esat Koyuncu için Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında tören düzenlendi. Törene; Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, Koyuncu'nun eşi Birgül Koyuncu, kızı, oğlu, kardeşleri ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunun bulunulmasının ardından Esat Koyuncu'nun öz geçmişi okundu. Duadan sonra Koyuncu için uğurlama gerçekleşti. Fenalık geçiren Koyuncu'nun eşi Birgül Koyuncu'ya, sağlık ekipleri müdahale etti. Cenazenin başına kadar giden Birgül Koyuncu, "Hayır gidemezsin, seni bırakamam. Beni bırakıp, nereye gidiyorsun aşkım. Hiçbir yere bırakmam seni" diyerek gözyaşı döktü.

Koyuncu'nun naaşı, cenaze aracına götürüldüğü esnada mesai arkadaşları ve yakınları hep birden tabutu omuzladı. Esat Koyuncu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

BAKAN YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SOĞALSIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı x üzerinden yaptığı açıklamada; "Milletimizin başı sağ olsun Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Esat KOYUNCU; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." dedi.