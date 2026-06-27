Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 25 Haziran gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı kişilerce takip edildiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendirmek üzere Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'na Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Bölgede araştırma yapan polis memuru M.A.Ş.'ye, bu sırada motosikletle gelen 23 yaşındaki Can C. tarafından tabancayla ateş edildi.
Açılan ateş sonucu bacağı ve kasığından yaralanan polis memuru, yapılan telsiz anonslarının ardından olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Can C., polis ekiplerinin takibi sonucu olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin neden ateş ettiğini sorması üzerine "Yanlışlıkla" yanıtını verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.