Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '14 Mart Tıp Bayramı' nedeniyle sağlık çalışanları için sürpriz planladı. Öğrenciler günler öncesinden hazırlıklarını tamamlarken, okul müdürü Hüseyin Kılıç merdivenden düşme olduğu ihbarında bulundu. Yerde yatan öğrenci ve diğer öğrenciler, çiçek ve pankartlarla sağlık ekibini bekledi. Okula gelen sağlık ekipleri vakaya müdahale edecekleri sırada çiçek ve pankartları görüp alkışlarla karşılandı. Öğrencilerin hazırladığı pankartlarda, ‘İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramı'nız kutlu olsun’ ifadeleri yer aldı.

Sürpriz nedeniyle hem şaşırıp hem de çok mutlu olduklarını anlatan Doktor Üneys Çarklı, “Bugün, komuta merkezi tarafından acil şekilde bir vaka verildi. Vakaya ivedi bir şekilde çıkış yaptık. Sonra okulda yüksekten düşme şeklinde aldığımız vakanın da aslında '14 Mart Tıp Bayramı'nda bize sürpriz bir kutlama olduğunu öğrendik. Sabuncuoğlu Sağlık Meslek Lisesi'nde bize 14 Mart için kutlama hazırlamışlar. Bugün bizi düşünüp günlerimizi kutladıkları için çok teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık” dedi.

'YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK İSTEDİK'

Sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını hissettirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sürprizi hazırladıklarını söyleyen okul müdürü Hüseyin Kılıç, “Bugün 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle öğrencilerimizle sağlık çalışanlarının gününü kutlamak istedik. Sağ olsunlar, belki meşgul ettik ama onlardan da meşguliyet anlamında özür diliyoruz. Günlerini kutlayarak öğrencilerimizi sağlık çalışanlarımızla bir araya getirip güzel bir etkinlik yapalım istedik. İnşallah bizim öğrencilerimiz de ileride bu arkadaşlarımız gibi geleceğin doktor, UMKE, acil tıp teknisyeni olurlar" diye konuştu.

Merdivenden düşmüş gibi rol yapan ve sağlık personeline çiçek veren lise öğrencisi Elif Sude Hatipoğlu (18), “Bugün Tıp Bayramı olduğu için sağlıkçı ağabey ve ablalarımıza özel bir program yapmak istedik. Onlar geldiğinde yüksekten düşmüş gibi davrandım ve bana müdahale ettikleri sırada arkadaşlarımla onlara çiçek verdik. İlk başta geldiklerinde beni hasta sandıkları için hemen müdahale etmeye çalıştılar. Ben de o müdahale fazla sürmesin diye hemen çiçeğimi sürpriz bir şekilde çıkartıp günlerini kutlayıp verdim. Bu durumu beklemedikleri için çok şaşırdılar ve sevindiler. Sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.