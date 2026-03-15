Yalova'da gerçekleştirilen organize suikastın perde arkası, savcılığın hazırladığı iddianameyle ortaya çıktı. Simitçilik yaparak geçimini sağlayan Ramazan Elkıtay'ın öldürülmesi talimatının, suç dünyasında adından sıkça söz ettiren Barış Boyun Çetesi'nden geldiği belirlendi.



Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Yunanistan'a kaçan firari çete yöneticileri S.Ö. ve V.A. ile İstanbul'daki irtibat ismi H.B., infaz için 18 yaşından küçük iki tetikçiyle anlaştı. Suikastı gerçekleştirmeleri karşılığında tetikçilere 1 milyon lira nakit para ve Yunanistan'a kaçırılma vaat edildi.

SAATLERCE PUSUDA BEKLEDİLER



Plana göre hareket eden tetikçiler, cinayetten bir gün önce azmettiricilerle görüntülü görüşme yaparak koordinasyonu sağladı. Suikastta kullanılacak silahları İstanbul'dan temin eden saldırganlar, Yalova'ya geçerek Elkıtay'ın evi ve simit tezgahı çevresinde saatlerce keşif yaptı. Akşam saatlerinde Elkıtay evine girerken karanlıkta harekete geçen tetikçiler, 5 kurşunla hayatına son verdi.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORDU"

Mahkemeye yansıyan tanık ifadeleri, cinayetin gerisindeki asıl nedeni de gözler önüne serdi. Tanık G.E., Elkıtay'ın bir dönem çete adına çalıştığını ancak daha sonra güvenlik güçleriyle iş birliği yaparak çete aleyhine muhbirlik yaptığını ve bu nedenle hedef alındığını anlattı. Elkıtay'ın eşi de öldürülmeden önceki son bir ayda eşinin büyük bir korku ve tedirginlik içinde yaşadığını ifade etti.

ÇOCUK YAŞTAKİ TETİKÇİLERE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Dava, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Savcılık, tetikçiler A.F. ve K.B. hakkında "kasten öldürme" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle bu cezanın 18 ila 24 yıl arasında uygulanması istendi. Suç örgütü üyeliğinden ek ceza da talep edilirken, Yunanistan'daki firari çete üyeleri hakkındaki yargı süreci devam ediyor.