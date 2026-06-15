İddialara göre, 2024 yılında seyahat, işçi ve ticari vizelerle Suudi Arabistan’a giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Diyanet tarafından Suudi makamlarına bildirildi. Bu kişiler, Suudi yetkililer tarafından otellerde tespit edilerek yaklaşık 10 bin riyal para cezasına çarptırıldı ve ardından sınır dışı edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre söz konusu bildirimi yapan kişinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan olduğu öne sürüldü. Demirhan’ın, bir sohbet sırasında yaptığı açıklamada, resmi kota dışında hacca giden vatandaşları kendilerinin ihbar ettiğini ifade ettiği belirtildi. Demirhan’ın, “Plansız şekilde gelenler organizasyonu aksatıyor” şeklinde değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Demirhan’a 2026 yılında Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından “En Başarılı İletişim ve Koordinasyon Ödülü” verildiği öğrenildi. İhbar iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından görevden alındığı hatırlatılan Demirhan’ın daha sonra İstanbul’da farklı bir göreve getirildiği ifade edildi.

Diyanet kaynakları ise, kura sürecini beklemek istemeyen ya da yüksek ücret ödemekten kaçınan vatandaşların ihbar edilmesi sonrası verilen ödülün gerekçesini sorgulayarak, “Bu ödül hangi amaçla verildi?” sorusunu gündeme taşıdı.