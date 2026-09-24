İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyeti için ortak açıklama yaptı.

İnanır'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, sanatçının maddi ve manevi mirasını ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı, Kural'ın hayatta olmaması halinde ise mirasını İHD, TİHV ve Nesin Vakfı'na bırakacağı belirtilmişti.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK YÜKLEDİ"

İHD ve TİHV'nin ortak açıklamasında, Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin kendileri için özel ve anlamlı olduğu vurgulandı. Açıklamada, İnanır'ın yalnızca sinema kariyeriyle değil, insan hakları, demokrasi, eşitlik ve toplumsal barış konularındaki duruşuyla da toplumsal hafızada yer edindiği ifade edildi.

Kurumlar, İnanır'ın vasiyetinde insan hakları alanında çalışan kuruluşlara yer vermesinin, yaşamı boyunca savunduğu değerlerle uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, "Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine bizleri de dahil etmesinden onur duyduk. Bunu, insan hakları alanında çalışan kurumlara duyduğu güvenin ve verdiği değerin bir ifadesi olarak görüyoruz" denildi.

İHD ve TİHV, İnanır'ın vasiyetinin insan haklarının evrenselliği, insan onurunun korunması, ayrımcılığın reddedilmesi, demokrasi ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Kurumlar, Kadir İnanır'ı saygı, sevgi ve özlemle anarak vasiyeti için teşekkürlerini iletti.