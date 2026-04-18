Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırı, ihmal iddialarını gündeme taşırken, saldırganın geçmişine dair çarpıcı bilgiler de gün yüzüne çıktı.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilinen psikolojik sorunları olduğunu açıkladı. Çevik, bir ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın öğrenciyi yakından takip ettiğini belirtti.

Çevik, “Bu çocuk kendine zarar veren, agresif davranışlar sergileyen biriydi. Alparslan hocamız ‘Çantasını kontrol etmeden okula almıyorum’ derdi” ifadelerini kullandı.

Bir veli, saldırganın bir ay önce kendine zarar verdiğini, ancak emniyet müdürü olan babasının nüfuzunu kullanarak olayın kayda geçirilmesini engellediğini öne sürdü.

Öte yandan İsa Aras Mersinli’nin, saldırı planlarını aylar öncesinden dijital platformlarda paylaştığı ortaya çıktı.

Mersinli’nin Arjantinli bir arkadaşı, saldırganın Discord ve Reddit gibi mecralarda kendisini “kadın” olarak tanıttığını eş cinsel eğilimleri olduğunu ve sürekli “okul saldırısı yapacağım” dediğini söyledi.

Çevresindekilerin bu tehditleri “kara mizah” sanarak ciddiye almadığını belirten genç, Mersinli’nin kadın kıyafetleriyle canlı yayın yaptığını aktardı.

Olayın ardından ilgili sunucu askıya alındı. Öte yandan caninin emniyet müdürü babası Uğur Mersinli’nin de Instagram üzerinden çok sayıda müstehcen içerikli yetişkin hesabını takip ettiği belirlendi.

"DAKİKALARCA GÖZÜNÜ AYIRMADAN BAKARDI"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre,saldırıda kuzeni Yusuf Tarık Gül’ü kaybeden 14 yaşındaki Ertuğrul Korkmaz, zanlının geçmişte İngilizcesi iyi olduğu için Erasmus ile Polonya’ya gittiğini aktardı.

Saldırganın çapraz sınıfında okuyan Korkmaz “Psikolojik sorunları vardı, donuk donuk duruyordu. 8. sınıfta da okula gelmeyince oyun bağımlısı olduğunu öğrendik. 10-15 saat bilgisayar başındaymış. Öğretmenlere dakikalarca gözünü ayırmadan bakardı” dedi.