Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), imam hatiplerin başarısını artırmak için MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen göreve gelir gelmez harekete geçti. “Hazır Bulunuşluk Sınavı” adıyla, İHO’lara en zeki öğrencileri seçip, YKS’de imam hatiplerin başarı sıralamasının artırılması hedeflendi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Türkiye’nin dört bir yanındaki İHO’lar 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencilerini geçen nisan, mayıs ve haziran aylarında sınava aldı. İHO’ya özel sınavla öğrenci kaydedilmesinin anayasanın eşitlik ilkeleri ve mevzuata aykırı olduğunu, “İmam hatip ortaokulları zeki öğrenci avına çıktı” başlığıyla

10 Nisan 2026 tarihli Sözcü Gazetesi’nde yayımladık. Eğitim İş Sendikası, İzmir Valiliği ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kentteki İHO’lara öğrenci seçmek için yaptığı sınavların iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İzmir İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Sendika avukatı Burak Sabuncu, “Hazır Bulunuşluk Sınavı ile öğrenci kaydedilmesini içeren hiçbir hüküm yok. İlkokuldan ortaokula geçişte, okul türlerine göre öğrencileri ayrıştırıp sınav yapılması, anayasa ihlalidir” diye savunma yaptı.

TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMIŞ!

İzmir Valiliği ve İzmir MEM sendikanın iptal davası açma yetkisi olmadığı, dava ile davacı arasında kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. İmam hatiplerin hedef alındığını ileri sürüp, MEB’in takdir yetkisini kullandığını iddia etse de mahkeme reddetti.

Eğitim İş Genel Başkanı Özbay:

“MEB, imam hatiplere öğrenci seçtirmek için İHO’lara, ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’ diye bir sınav yaptırdı. İlkokuldan ortaokula geçişte, merkezî ve zorunlu bir sınav yok. Buna rağmen İHO’lar akademik başarısı yüksek öğrencileri seçmek için mevzuata aykırı bu sınavı yaptı. İmam hatipler dışındaki okullara, öğrenci başarısına göre sınıf açmasını dahi yasaklayıp, soruşturma başlatan MEB, başarılı öğrencileri ilkokul 4. sınıfta seçip, 5. sınıfta imam hatiplere kaydetmeleri için İHO’lara aleni sınavla öğrenci seçme ayrıcalığı tanıdı. 10 yaşındaki çocukları ayrıştırıp, imam hatiplere yönlendirdi. Akademik başarısı en yüksek bu öğrenciler, imam hatipleri başarılı göstermek için LGS ve YKS’ye özel yetiştiriliyor. İmam hatipleri tercih oranını arttırmak için her yol deneniyor. Yine de imam hatip tercihleri artmıyor. Geçmişte cemaatlerin yaptığı, ‘Çocukları erken yaşta ideolojik eğitime alma’ uygulamasını, MEB kendi elleriyle yapıyor. Açtığımız davada mahkeme, sınavın hukuka aykırı olduğuna hükmedip, yürütmeyi durdurdu.”

27 öğrencili okul

İzmir-Bergama Göçbeyli İHO: 7 derslik, 7 öğretmen var. Öğrenci sayısı 27. Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 3. Okuldaki dersliklerin çoğu öğrencisizlikten kapalı.

Fen ağırlıklı dini eğitim!

Türkiye’de 12 bin 472 ortaokul var. Bunların 3 bin 496’sı imam hatip ortaokulu. İHO’lara 4. sınıftan, 5. sınıfta kayıt için özel sınav hakkı verilse de İHO dışındaki 8 bin 976 ortaokulda okuyan 3.3 milyon öğrenci ev adresine göre okullara kaydedildi. İHO sınavında öğrencilere 20 matematik, 20 Türkçe, 15 fen bilimleri, 10 sosyal, 5 İngilizce ve 5 din kültürü toplam 75 soru soruldu. İHO’da dersler, fen ve matematik ağırlıklı işleniyor.

İzmir 4. İdare Mahkemesi: YASA DIŞI SINAV YAPILAMAZ



İlköğretim öğrenci kayıtları için kanunda böyle bir sınav olmadığı, istisnai yetkiye dayandırılamayacağı, uygulaması belirsiz bir sınav yapılamayacağı, eğitimde eşitlik ilkesine aykırı olduğu, imam hatiplerin 5. sınıfa okul idaresi takdiriyle öğrenci kaydı için sınav yapılmasının hukuka aykırı olduğunu bildiren mahkeme, telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Sınavın, anayasanın 2., 10., 12. ve 42. maddelerine aykırılığı anlatılıp, cumhurbaşkanı ve bakanların yasalara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabileceği vurgulandı. MEB’in, kontenjanı aşan kayıt taleplerini mevzuat ve objektif ölçütlere göre karşılamak zorunda olduğu belirtilerek İHO’ya özel sınav yapılmasının MEB Temel Kanunu ve anayasaya aykırı olduğuna hükmedildi.

MEB RESMi VERiLERi

İzmir’de, İHO’lara talep çok arttığı ve kontenjan yetmediği için İHO sınavı yapıldığı savunması, MEB verileriyle çürüdü. İzmir’de 103 İHO’da 531 derslik, 12 bin 430 öğrenci var. Sınıf ortalaması 22 kişi ve okulların yüzde 50’si boş!

Lise türlerinde ihl’ler 2 yıldır yks’de 6. sırada!

ÖSYM verilerine göre; 2025 YKS ve 2026 YKS’de en başarılı okul türü fen liseleri, en başarısız meslek liseleri. İHL’ler lise türleri içinde YKS’de son 2 yıldır 6. sırada yer aldı.