Can Coşkun, "Gürsel Tekin ve jet hızıyla ihraç örneği... Oldu ya, Kılıçdaroğlu kayyum atanır ve bunu “güvenli limana kadar” diyerek kabul ederse... İhraç edilecek bir eski genel başkan sınavı mı var kapıda?" sorusunu gündeme getirdi.

Can Coşkun Korkusuz'da kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

CHP İstanbul’a kayyum atama kararıyla birlikte yaklaşan kurultay davasına ilişkin yapılan çıkarımlar arttı.

İki görüş dillendiriliyor.

CHP’ye dair ablukanın sertleşeceğini aylardır yazan-çizenler açısından durum net. Bu görüşe göre; mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze kayyum olarak gönderileceği belli oldu.

AK Parti’nin zaman zaman kamuoyunu tartmak için kullandığı köşeciler ise İstanbul kararıyla aslında kayyum ihtimalinin kalmadığını, Kılıçdaroğlu’nun atanmayacağını ve bir çağrı heyetinin partiyi kurultaya taşıyacağını savunur haldeler. Doğrusu bu köşecilerin neden bu ihtimali yazmaya başladıklarını anlamadım.

Hem de hiç gereği yokken... Kurultay davasında şu kadar zaman kalmışken, iktidar neden kayyum ile çağrı heyetinin farkını anlatma derdine düştü ki?

40 yıl sonra büyük zafer kazanan CHP lideri oradan indirilirse, formülün adı ne olursa olsun tarihe nasıl geçeceği aşikar. Tıpkı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu örneğinde olduğu gibi...

Ankara’dan birileri, bu yazıların “pazarlığa gelin” mesajı taşıdığını düşünüyor olmalı.

Öte yandan; yazının başlığına dönecek olursak... Gürsel Tekin ve jet hızıyla ihraç örneği... Oldu ya, Kılıçdaroğlu kayyum atanır ve bunu “güvenli limana kadar” diyerek kabul ederse... İhraç edilecek bir eski genel başkan sınavı mı var kapıda?

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN