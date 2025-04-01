Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen ve Subay Andı okudukları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için dava açtı.

Dava dilekçesinde, ihraç edilen teğmenlerin sergiledikleri davranışın disiplin suçu olmadığı belirtildi.

Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'dan önce ihraç edilen Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da iptal başvurusunda bulunmuştu.

Eroğlu ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK’ya geri dönme için dava açmış oldu.