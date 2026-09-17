Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak yemin eden ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan beş teğmen; Batuhan Gazi Kılıç, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar, İzzet Talip Akarsu ve Deniz Demirtaş, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmişti.

Teğmenlerin ihracına ilişkin karar, 9 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nda 5’e karşı 4 oyla alınmıştı. Teğmenler şimdi ise haklarında yapılan yeni bir suç duyurusu nedeniyle savcılığa ifade vermeye hazırlanıyor.

İHRAÇ OYLAMASINDAKİ “7’YE 2” İDDİASI YARGIYA TAŞINMIŞTI

Teğmenlerin avukatları, disiplin sürecinin ardından Yüksek Disiplin Kurulu’nda alınan kararın baskı sonucu değiştirildiğini iddia etmişti.

İddiaya göre ilk oylamada 7 kurul üyesi teğmenlerin ihraç edilmemesi, 2 üye ise ihraç edilmesi yönünde oy kullandı. Daha sonra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun kurul üyelerine baskı yaptığı ve oylama sonucunun 5’e 4 ihraç yönünde değiştirildiği öne sürüldü.

Beş teğmenin avukatları bunun üzerine dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, bugün Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık ise başvuruyu “somut delil olmadığı” gerekçesiyle işleme koymadı. Teğmenler daha sonra bu karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

BU KEZ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Teğmenlerin yaptığı suç duyurusunun ardından bu kez karşı yönde bir hukuki adım geldi. Teğmenlerin ihracı yönünde oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, beş eski teğmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikâyette teğmenlere “kamu görevi nedeniyle alenen hakaret” ve “zincirleme iftira” suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlattı. Beş teğmen de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İHRAÇ KARARININ ARDINDAN İKİNCİ HUKUKİ SÜREÇ

Böylece 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreniyle başlayan süreç, disiplin yargılamasının ardından karşılıklı suç duyurularına konu oldu.

Teğmenler bir yandan TSK’dan ihraç kararlarına karşı idari yargıda hukuki mücadele yürütürken, diğer yandan Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki oylamaya müdahale edildiği yönündeki iddialarını yargıya taşıdı.

Şimdi ise ihraca karar veren kurul üyelerinin şikâyeti üzerine başlatılan yeni soruşturmada beş teğmen şüpheli sıfatıyla ifade verecek.