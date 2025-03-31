30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak kılıç çatan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'den ihraç kararı verilmişti. İhraç edilen teğmenlerden biri olan Ebru Eroğlu, tören sonrası yeminde konuşma yapmış ve bu durum, TSK tarafından disiplinsizlik olarak değerlendirilerek kendisi ve diğer teğmenler hakkında ihraç kararı alınmıştı.

Ancak Ebru Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan bu ihraç kararına karşı hukuki bir mücadele başlatmaya karar verdi. Eroğlu, beraberinde İzzet Talip Akarsu ile birlikte Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açarak, ihraç kararının iptali için başvuruda bulundu. Dava dilekçelerinde, kararın iptal edilmesi talep edilirken, teğmenlerin eylemlerinde bir disiplinsizlik olmadığının altı çizildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, ihraç kararıyla ilgili yürütmenin durdurulmasını da talep etti. Dava süreci, diğer teğmenlerin de benzer şekilde TSK'ye geri dönüş için dava açmasının ardından daha da dikkat çekici hale geldi. Önceden dava açan teğmenler Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da Eroğlu’na katılarak, ihraç kararlarına karşı yargıya başvurmuşlardı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak Subaylık Andı'nı okuyup "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında, aralarında Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Yapılan disiplin soruşturmasının ardından 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'den ihraç kararı verilmişti.