Mahkeme kararıyla CHP yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimlerden olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ihraç kararlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Başarır'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

-Beni ihraç edemezler dedim, beni ancak millet ihraç eder dedim. Bugün itibarıyla PM düştü. Arkadaşlarımız istifa etti. O da bir kurultay sebebidir. Buna rağmen direnen, Saray tarafından kumandalanan bir kişi millete, kurultaya, PM üyelerine direnç gösteriyor.

-Bizleri, 9 arkadaşımızı ihraç edecekmiş. Bu AKP ile birlikte işbirliği yapılacak bizlere uygulanan kumpastır.

-Aslında vasi atanması gereken bir kişi, partimize vasi olarak atanmıştır. Bir avuç o arkadaşa sesleniyorum; daha fazla kötülük yapmayın, gelin kurultayı toplayın.

-Millet sizden utanıyor. Bizim bağlayan 86 milyondur. O yüzden bu kararı tanımıyoruz. Birazdan Meclis açılacak, ne konuşacağız? Kemal Bey'le, Cumhurbaşkanı'nın bu partiye, Türkiye'nin birinci partisine yaptığı kumpasını mı? İlla bir kurulu toplayacaksanız, 1116 tane Saray'ın odası var, gidin orada işinize bakın.

-Kemal Bey utan, utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma, Kuğulupark'taki bankta otur bakalım millet sana ne diyor.

-Biz bu partiye yıllarımızı verdik. Tüzüğe bakın tüzüğe, orada sayıyı yakalayacağınızı düşüp ihraç edeceksin, şeytanın aklına gelmez. Bizlere komplo üretiyorlar, planlı bir şekilde yapıyorlar.

-Kemal Bey, 13 yıldır koltukta oturdun, bizleri göndermek için harcadığın çabayı AKP'yi göndermek için harcasaydın şu anda bu ülke bu durumda değildi.