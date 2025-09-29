30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yüzlerce teğmenle birlikte 'kılıç çattıkları' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları için 5 teğmen 'TSK'dan ayırma cezası' alarak ordudan ihraç edilmişti.



TSK'dan atılan 5 teğmen arasında yer alan Teğmen Serhat Gündar, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Bölgesel Vücut Geliştirme Şampiyonası Erkekler Fizik kategorisinde ikinci oldu.





ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI



Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Türkiye derecesi elde eden Gündar'ı devre arkadaşları teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç yalnız bırakmadı.



Dönem birincisi olan Ebru Eroğlu'nun dışında kalan 4 teğmen, geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş'ın teklifini kabul etmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) işe başlamıştı.

'BİZİ HİÇBİR ZAMAN YIKILMIŞ GÖREMEYECEKSİNİZ'



Serhat Gündar, aynı federasyon tarafından İzmir’de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda ise yarı finale yükseldi.

İhraç Teğmen Gündar’ın yakın çevresine, “Bizi hiçbir zaman yıkılmış göremeyeceksiniz. Biz her seferinde daha güçlü ayağa kalkacağız” dediği öğrenildi.



"TÜRK SUBAYINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞTIM"



Gündar, şampiyonaya katılma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"İhraç süreci boyunca ve ihraç edildikten sonraki süreçte elimden geldiği kadar bir Türk subayını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve rol model bir subay nasıl olmalı bunu Türk milletine yansıtmaya çalıştım.



İhraç edildiğim zaman buna üzülen vatan evlatları kadar sevinen düşmanların da olduğunu gördüm ve her zamankinden daha güçlü olmam gerekiyor diye kendime o gün söz verdim. Güçlü olmalıyım ki bizi yıkılmış, bitmiş görmekten zevk alacak vatan, bayrak düşmanları bir kez daha sevinmesin. Türk subayının gücünü üniformadan, rütbeden değil damarlarındaki asil kandan, mazisinden ve atalarından aldığını gerçeğini bir kez daha yüzlerine vurmak istedim.



Bu bağlamda ihraç edildiğim gün, çocukluk hayallerimin, gençliğimin yıkıldığı gün, Türkiye vücut geliştirme şampiyonasına katılmaya karar verdim. Türk subayını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım.



Diyeceğim o ki bizi hiç bir zaman yıkılmış göremeyeceksiniz. Türk gençliğine de umutsuz durumların olmadığı umutsuz insanların olduğunu hatırlatır, Türk milletine saygılarımı sunarım."









