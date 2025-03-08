30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıç çatan ve ‘’Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’’ diyerek subay andı okudukları için TSK’dan ihraç edilen teğmenler, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’in verdiği ‘’Türk Kadını ve Atatürk’’ panelini izledi.

Başkent Üniversitesinde düzenlenen ve Prof. Mehmet Haberal’ın da katıldığı panelde ihraç edilen 4 teğmen Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar da izleyici olarak yer aldı. Dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun ise Ankara dışında olduğu öğrenildi.

Başkent Üniversitesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında düzenlediği panelde konuşan İnönü’nün kızı Özden Toker, "Atatürk şu anda burada olsa aranıza girer, sizlerle konuşurdu. Konuşurken de her zaman karşındakinin gözlerinin içine bakardı. Atatürk’ün en büyük isteği gençlerin mutlu olmasıydı" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal ise konuşmasında ‘’Bu ülkeyi hayatları pahasına kuran Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman, her şartta Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak anmaktan gurur duyuyoruz” dedi.