CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından yapılan konserlerde Duman da sahne aldı.

Duman grubunun söylediği ve özellikle Saraçhane eylemlerinde gündem olan Kufii şarkısını milyonlarla beraber söyledi.

TEĞMENLER DE KONSERE GELDİ

30 Ağustos törenlerinde kılıçlarını çekerek Mustafa Kemal'in Askerleriyiz diyen ve ardından başlatılan süreçte TSK'dan ihraç edilen teğmenler de konserdeydi.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze sahneden teğmenlere selam verdi. Tangöze “Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" dedi.