Gazeteci Ersin Eroğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan "kılıçlı yemin" tartışmaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında TSK’dan ihraç edilen ve ardından açtığı davayı kazanarak görevine dönen Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal hakkında yeni bir idari karar alındı. Yargı kararıyla üniformasına kavuşan Topsakal, emekliliğe sevk edildi. İHRAÇ EDİLİNCE DAVA AÇIP GÖREVE DÖNMÜŞTÜ 30 Ağustos 2024 tarihindeki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı eşliğinde Subay Andı’nı okuması kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili yüksek disiplin kurulu süreci başlatmıştı. İncelemeler sadece teğmenlerle sınırlı kalmamış, dönemin Alay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal da sıralı disiplin amiri olarak sürece dahil edilerek TSK'dan ihraç edilmişti. EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ İhraç kararının ardından idari yargıya başvuran Albay Topsakal, hukuk mücadelesinden zaferle çıkmıştı. Ankara 19. İdare Mahkemesi, amirlerin astlarının eylemlerinden bu derece doğrudan sorumlu tutulamayacağına ve cezanın orantısız olduğuna hükmederek ihraç işlemini iptal etmiş, Topsakal’ın TSK’ya iadesine karar vermişti. Hukuki sürecin tamamlanmasıyla görevine dönen Topsakal, emekliliğe sevk edilerek TSK'daki aktif görevini noktaladı.

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