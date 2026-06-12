CHP’de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında geçtiğimiz gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Özgür Özel’e yakın dokuz milletvekili hakkında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk kararı alınmıştı.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Atanmış genel başkan” olarak niteleyip, genel başkanlığını kabul etmediğini açıklayan il başkanları ve belediye başkanları için de ihraç hazırlığı olduğunu yazdı.

Öztürk'ün yazısından ilgili kısım şöyle:

SIRA İL BAŞKANLARINDA

Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Atanmış genel başkan” olarak niteleyip, genel başkanlığını kabul etmediğini açıklayan il başkanları, belediye başkanları var. Bunların da ihracı konusunda Genel Merkezde çalışma yürütülüyor. İl başkanlarının Yüksek Disiplin Kuruluna sevkinde de, tüzüğün 63. maddesinin 2’inci fıkrasının uygulanması gerekiyor. O fıkra şöyle:

“İl başkanları, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ile il ve ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Merkez Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır.”

Milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilebilmesi Parti Meclisinin karar alması gerekiyor. İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanlarının Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesinde ise Parti Meclisi kararı gerekiyor.

PARTİ ÜYELERİNİN DURUMU

Bunların dışında partisine gönül vermiş, üye olmuş, aidatını ödeyenler, mitinglerine yağmur, kar demeden giden, partinin omurgasını oluşturanlar var. Bazen bunlar da kızıyor, ağızlarından kötü bir söz çıktığı da oluyor. İşte onlar için de disiplin süreci işletiliyor.

Üyelerin parti suçu oluşturan eylemleri İl Disiplin Kuruluna bildiriliyor. İl Disiplin Kurulunun verdiği karar, temyiz amacıyla Parti Yüksek Disiplin Kuruluna gönderiliyor. Süreç böyle işliyor.