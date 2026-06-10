Mahkeme kararıyla atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini partiden ihraç için düğmeye bastı.

İhracı istenen vekiller arasında yer alan Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bizi partiden atacaklarmış.

Ah, ahhh…

Ne cehalet yahu.

Biz TBMM üyesiyiz.

Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz.

Parti Meclisi kararı gerekir."

BURHANETTİN BULUT:

Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

"Sarayın yargı kollarının atamasıyla koltuğa oturanlar, Sarayda AK’lananlar, Sarayın aklına “devlet aklı” diyenler, iktidarın diliyle konuşanlar, Genel Merkez’den burunlarını çıkaramayanlar ferman buyurmuş. Tedbirli olarak beni ve yol arkadaşlarımı disipline sevk etmişler. Butlancıların aldığı bu karar benim için onurdur. Biz Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde demokrasi, adalet ve iktidar mücadelemize başımız dik, vicdanımız rahat bir şekilde devam edeceğiz. Sizlerse CHP tarihinde, parti içi demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar olarak utançla hatırlanacaksınız."

GÖKHAN GÜNAYDIN: CHP'NİN ÖZ EVLATLARIYIZ

CHP'li Gökhan Günaydın kararı katıldığı bir yayında öğrendi. Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatlarıyız, ben CHP'de her zaman ahlaktan, hukuktan yana görev yaptım. Akçalı ya da ahlaki eksikliğini gördüm diye söylesinler de alınlarını karışlayayım, Allah akıl fikir versin!"

ENSAR AYTEKİN: YAZIK SİZE

CHP'li vekil Ensar Aytekin sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten 63/5 ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size ya!"

MUSTAFA UTKU: TESLİM OLMAYACAĞIZ

CHP'li Utku sosyal medya hesabından verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı

"Yargı darbesiyle partimizin başına genel müdür gibi atanmış Kemal Kılıçdaroğlu ve hukuksuz şekilde oluşturduğu sözde MYK'nın, aralarında Genel Başkan Yardımcımız ve Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da bulunduğu 9 milletvekilimizi, ne tüzüğe ne de hukuka uygun olmayan bir tedbir kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini öğrendik.

Bu kararı da, bu kararı alanları da tanımıyoruz. Üyenin, delegenin ve örgütün iradesine dayanmayan hiçbir kararın bizim için bir geçerliliği yoktur.

Butlan ekibinin tasfiye etmeye çalıştığı bu isimler, partimizin en zor günlerinde mücadele etmiş, örgütün iradesini temsil eden yol arkadaşlarımızdır. İhanetle, kumpasla ve yargı eliyle siyaset dizayn etmeye çalışanlar, bu isimlerin bırakın kendisini, tırnağı dahi olamaz.

Sanıyorlar ki disiplin sopasıyla örgütü susturacaklar. Yanılıyorlar. Binalar onların olabilir, mühürler onların olabilir, fakat örgüt bizimdir, sokak bizimdir, halk bizimdir.

Teslim olmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Örgütün iradesini savunacağız"