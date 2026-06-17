Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 74 İl Başkanı ile toplantı halindeyken Atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetiminin İl Başkanlarını ihraç kararları geldi.

Özel ihraçlarla ilgili ilk açıklamasında şunları söyledi:

"- 81 ilden toplanan 1004 delegemizin iradesini temsil eden imzaları Genel Merkezdeki butlan yönetimine sundular. Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş imzalarla ilgili dosya teslim ettik. Dosya 34 Kamu Hukukçusunun imzasını attığı metni içeriyor.

- Metnin özeti şudur: tedbir kararı kongreyi engellemez aksine zorunlu kılar. Bu alanda karar verece halimleri yetiştiren hocalar bunlar. Ayrıca dosyamız ekinde hocalarımızın ve farklı akademisyenlerin yazdığı makaleleri de koyduk. Farklı düşünen tek kimse Kemal Bey'i ben yönlendiren hukukçu arkadaşlar. Oysa hukukçular diyor ki, tedbirle gelen kurultay yapar başka bir şey yapmamalıdır.

- Tedbir kararı olanlar il başkanı görevden alamazlar. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıklamamız lazım.

"PARTİLİLERİMİZİ NÖBETE ÇAĞIRIYORUM"

- Bu karar bizim kararlılığımızı değiştirmedi. Biz CHP'nin kazanmayı öğrenen, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak kadrolarız. Şimdi arkadaşlar teknik çalışmayı yapacaklar. Buradaki İl Başkanları CHP'nin iktidar yürüyüşünün il başkanlarıdır. Genel Başkana bina lazım değilse İl Başkanımız neredeyse orasıdır. Tabi ki Baba Ocağımızı kolay kolay vermek durumunda değiliz. Tüm partililerimizi görevden alınan İl Başkanlıklarına davet ediyorum.

- Partililerimizi nöbet tutup Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

- Sen Türkiye'de birinci parti olmuş, AKP'yi yenmiş partiyi alt etmek için bunu yaptın o il bunu tanımaz. Kurultayın ertesi sabahı daha az il başkanı beni destekliyordu daha çoğuna dedim ki "Biz o yoldaşlarımızın da kollarından çıkmayız"

"PARTİ İÇİ DARBEYE TESLİM OLMADIK OLMAYACAĞIZ"

- Tüm CHP'lileri görevden alınan İl Başkanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Parti içi darbeye teslim olmadık teslim olmayacağız.

- YDK toplantısının bitmesini bekliyoruz sonrasında kararı yargıya taşıyacağız."