30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde çok sayıda teğmen, tören sonunda toplandıkları alanda kılıç çatmış ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.



Teğmenlerin bu davranışı kısa sürede iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duruma tepki göstermesiyle birlikte 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oy çokluğu ile ihraç edildi.





İhraç teğmenler arasında dönem birincisi Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç yer alırken, teğmenlerin kararın iptali ve TSK'ya dönmeleri için açtıkları davalarda peş peşe kararlar gelmeye devam ediyor.



TEĞMEN KILIÇ'IN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ



İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ihraç teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın kararın iptali ve TSK'ya dönüşü istemiyle açtığı davayı oy birliği ile reddetti.





Geçtiğimiz aylarda teğmen Deniz Demirtaş'ın TSK'ya dönüş istemiyle açtığı dava kabul edilmiş, Demirtaş üniformasını giymesine karşın Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) karara yaptığı itiraz sonucunda ikinci kez TSK'dan ihraç edilerek uzaklaştırılmıştı.



Eroğlu, Akarsu ve Gündar'ın da TSK'ya dönüş talebiyle açtığı davalar idare mahkemeleri tarafından reddedildi.