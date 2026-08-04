Türkiye ihracatta her yıl yeni rekor hedefleri açıklarken, üretim kapasitesini artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya odaklanıyor.

Ancak, şirketler ihracat departmanlarını büyütmek isterken, uluslararası ticaret süreçlerini bilen, gümrük mevzuatına hakim ve küresel pazarları analiz edebilen insan kaynağına ulaşmakta zorlanıyor.

Dış ticaret eğitimlerini çevrim içi platforma taşıyan ilk firma olan Expinno'nun kurucusu Mustafa Arda Uzun, "İhracatta en büyük yatırım yalnızca üretime değil, bilgiyi yönetecek insan kaynağına da yapılmalı" diyerek uyarıyor.

Üniversite eğitimi tek başına yeterli olmuyor

Dış ticaret, yalnızca ihracat evraklarının hazırlanmasından ibaret bir süreç değil. Uluslararası pazarlama, ticari istihbarat, ödeme sistemleri, lojistik planlaması, gümrük uygulamaları ve hedef pazar analizi gibi birçok farklı disiplini aynı anda yönetmeyi gerektiriyor.

Buna karşın sektör temsilcileri, birçok yeni mezunun teorik bilgiyle iş hayatına adım attığını, şirketlerin ise bu açığı kendi imkânlarıyla kapatmakta zorlandığını ifade ediyor.

Bugüne kadar, onlarca KOBİ’nin yurtdışı pazarlarına açılmasında ve ihracat rakamlarını artırmasında danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Mustafa Arda Uzun’a göre, karşılaştığı en büyük sorunlardan biri deneyimli personel bulamamak.

"Birçok işletme ihracat yapmak istiyor ancak süreci yönetecek yetişmiş ekipleri bulunmuyor. Üniversiteler önemli bir temel kazandırıyor fakat dış ticaret sürekli değişen dinamiklere sahip bir alan. Firmalar çoğu zaman çalışanlarını sıfırdan yetiştirmek zorunda kalıyor. Bu da hem zaman hem de maliyet anlamına geliyor."

Uzun, bu ihtiyacın yalnızca büyük ölçekli şirketlerde değil, ihracata yeni başlayan KOBİ'lerde de belirgin şekilde hissedildiğini söylüyor.

Ona göre birçok işletme, uluslararası pazarlarda rekabet edecek ürüne sahip olmasına rağmen doğru süreç yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için potansiyelini tam olarak kullanamıyor.

Bu ihtiyaçtan hareketle kurulan Expinno, dış ticaret eğitimlerini çevrim içi platforma taşıyan ilk girişim olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ilk ve tek İhracat Akademisi olmayı sürdüren platformda, eğitim modelini oluşturulurken yalnızca teorik bilgiyi değil, sahada karşılaşılan gerçek ticari süreçleri merkeze aldıklarını belirtiyor. Bugün de Expinno üzerinden eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürerek çok sayıda KOBİ'nin yurt dışı pazarlara açılmasına ve ihracat kapasitesini geliştirmesine katkı sağlıyor.

Doğru pazarı seçemeyen ihracatçı zaman ve para kaybediyor

Uzmanlara göre ihracatta başarıyı belirleyen en kritik aşamalardan biri de hedef pazarın doğru belirlenmesi. Bir ürünün her ülkede aynı ticari karşılığı bulmadığını belirten Mustafa Arda Uzun, ihracat kararlarının sezgiler yerine veriyle alınması gerektiğini vurguluyor.

Bu alanda da eğitimler veren Uzun, uluslararası ticaret verilerinin nasıl okunacağı ve hedef pazar analizlerinin nasıl yapılacağına yönelik uygulamalı içerikler hazırlıyor.

Özellikle Trade Map gibi uluslararası ticaret veri tabanlarının etkin kullanımına odaklanan eğitimlerinde, ihracatçıların yalnızca potansiyel ülkeleri değil; ithalat hacmi, rakip ülkeler, büyüme eğilimleri ve ürün bazlı dış ticaret verilerini analiz ederek karar vermesi gerektiğini anlatıyor.

Daha önce QNB ile gerçekleştirilen iş birliğiyle Adım İhracat Projesi kapsamında çözüm ortaklığını yürüten Expinno, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan bankanın ihracat odaklı bu projesinde, dış ticaret alanında destek veren tek uzman firma olarak yer aldı.

Uzmanlara göre, finansmana erişimin yanı sıra bilgiye erişimin de ihracat başarısında belirleyici olduğu yeni dönemde, bu tür iş birlikleri KOBİ'lerin uluslararası pazarlara hazırlanmasında önemli rol oynuyor.