Mahkeme kararıyla atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini partiden ihraç için düğmeye bastı.

İhracı istenen vekiller TBMM'de toplantıya başladı. Seçilmiş CHP yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Vicdan sahibi herkes sokakta bizi gördüğünde haklısını diyorlar. Partililerin yüzde 99'u bir arada mücadele ediyor. Biz bu kumpasların da üstesinden geleceğiz. Mücadelemize devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla değerlendirme toplantısı devam ediyor."