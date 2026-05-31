Eski CHP milletvekili ve emekli müftü İhsan Özkes, dünkü FETÖ sözleri büyük yankı uyandıran Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Özkes, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde kendisine "Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?" sorusunu yönelttiğini öne sürdü.

Soruya, "CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir. Şayet CHP ve Cemaat işbirliği yapacaksa; Cemaat menfaati için bize yakınlaşabilir. Ancak bu yakınlaşma CHP kimliğine ters düşer. Bunun partimize ve ülkemize zararı olur dedim" şeklinde yanıt verdiğini belirten Özkes, "Kemal Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi" dedi.

Eski vekil, "FETÖ, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve onun CHP'siyle hedefine ulaşamayacağını görünce Sn. Kılıçdaroğlu'nu kullanıp atmıştır" ifadesini kullandı.

Özkes, şunları kaydetti:

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün fetö ile ilgili sözlerini hayretle dinledim. CHP Fetö ilişkisi başlamış olmalı ki 2013 gibi Sn Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de makamında bana ‘Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun? dedi. Ben 'CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir. Şayet CHP ve Cemaat işbirliği yapacaksa; Cemaat menfaati için bize yakınlaşabilir. Ancak bu yakınlaşma CHP kimliğine ters düşer. Bunun partimize ve ülkemize zararı olur' dedim. Sn Kemal Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi. Sonra CHP Fetö ile ilişkilerinden ben uzak kaldım.

Fetö, Sn Kemal Kılıçdaroğlu ve onun CHP'siyle hedefine ulaşamayacağını görünce (tabirimi hoş görünüz) Sn.Kılıçdaroğlu'nu kullanıp atmıştır. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Fetö ile ilgili dünkü sözleri, sürekli kendisi için söylediği ‘dürüstlüğü' ile asla bağdaşmamaktadır.

Bir örnek: CHP PM Üyesi olarak Düzce'den sorumlu idim. (Akçakoca Eski Müftüsüyüm) 2014 yılı Akçakoca'da Sn. Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir etkinliğe katıldım. Sonra bir otele gittik. Otelde bir baktım birileri beni meşgul ediyor, bu arada Kılıçdaroğlu ve yanındakiler yok.

Sn. Kılıçdaroğlu'nun otelde olduğu yere gittim. Birisi 'Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmesi var' dedi. Ben ‘diğer vekiller orada, ben de gireyim' dedim. ‘Sizin orada olmanız istense idi, siz de olurdunuz' dedi. Sonra Sn. Kılıçdaroğlu'nun fetöcülerle görüştüğünü anladım."