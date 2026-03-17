Hollywood’un en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni, 2026’da sahne ihtişamıyla göz doldurdu. Ancak Dolby Theatre’da tören sonrası çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

ÜNLÜLERE TEPKİ YAĞDI

Koltuk araları ve üst sıralarda plastik şişeler, patlamış mısır kapları ve diğer çöp atıkları görüldü.

''PRESTİJLİ GECENİN SONU BÖYLE OLMAMALIYDI''

Sosyal medya kullanıcıları, görüntüyü eleştirerek “Oscar gibi prestijli bir gece nasıl böyle görünebilir?” yorumları yaptı.

Bazı savunmalar da geldi: Fotoğrafın ana kırmızı halı veya ünlülerin oturduğu bölümden olmadığı ve büyük etkinliklerde tören sonrası çöplerin toplanmasının normal olduğu belirtildi. Ancak bu durum, ihtişamlı gecenin ardından ortaya çıkan çöp görüntüsü nedeniyle sosyal medyada hâlâ tartışma konusu.

FİLM ELEŞTİRMENİ DE Tİ'YE ALDI

Görseli paylaşan film eleştirmeni Matt Neglia, paylaşımına esprili bir şekilde “Tüm koridorda temizlik lazım” (Clean up on aisle ALL) notu düştü.



