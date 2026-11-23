BBVA Research'ün Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesine göre, sektörün takipteki krediler oranı kasım ayı ortasında yüzde 3,4'e çıktı. Bozulma ağırlıklı olarak tüketici kredilerinden kaynaklandı.

İhtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı yaklaşık yüzde 7'ye, kredi kartlarında ise yüzde 6'ya yükseldi. Kurum, her iki göstergenin de son birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

RİSKLİ KREDİLERDE ARTIŞ

Değerlendirmede, aktif kalitesine yönelik baskıların üçüncü çeyrekte daha geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Bankaların üçüncü çeyrek bilançolarında ikinci grup krediler ile takipteki alacaklarda belirgin artış görüldüğü aktarıldı.

Yeniden yapılandırma eğilimlerinin, kredilerin daha yüksek risk kategorilerine geçişinin devam edebileceğine işaret ettiği kaydedildi. BBVA Research, karşılık giderlerindeki artış eğiliminin önümüzdeki çeyreklerde bankaların kârlılığı açısından belirleyici olacağını vurguladı.

KREDİ BÜYÜMESİ DÖRT YILIN EN DÜŞÜK DÜZEYLERİNDE

Rapora göre, Mayıs 2026'da uygulamaya alınan sıkı düzenlemeler kredi büyümesindeki yavaşlamayı belirginleştirdi. Haftalık kredi büyüme oranlarının düşük kalmasıyla tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki trend büyüme son dört yılın en düşük düzeylerine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) üçüncü çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarının da bankaların tüketici kredilerini genişletme konusundaki isteksizliğinin sürdüğünü gösterdiği belirtildi. Kurum, bu yaklaşımda aktif kalitesine ilişkin artan endişelerin etkili olabileceğini kaydetti.

KÂRLILIKTAKİ TOPARLANMA KIRILGAN

BBVA Research'ün değerlendirmesine göre, bankacılık sektörünün kârlılığı üçüncü çeyrekte iyileşti ancak toparlanma kırılganlığını korudu. Kamu ve özel bankaların net faiz gelirlerinde farklı performans sergilediği belirtildi.

Alım satım işlemlerinden kaynaklanan zararlar ile karşılık giderlerinin sektörün genel kârlılığı üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

MEVDUAT DOLARİZASYONU YÜZDE 40'IN ALTINDA

Kurum, mevduat dolarizasyonunun tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü ve yüzde 40'ın altında bulunduğunu bildirdi. Ekim ayı ortasından itibaren döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payında sınırlı yükseliş başladığı, sermaye piyasalarındaki çalkantıların da bu eğilimi güçlendirdiği belirtildi.

Bununla birlikte mevcut verilerin, döviz mevduatlarına yönelik geniş çaplı bir yönelime henüz işaret etmediği vurgulandı.