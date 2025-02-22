Türkiye'de ihtiyaç kredisi limitlerinde önemli bir artışa gidildi. 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan kredilerde yapılan değişiklikle, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarıldı. Bu değişiklik, tüketicilere daha yüksek kredi kullanım imkânı sunuyor.

Tüketici Kredisi Büyüme Hızı Zirveye Çıktı

14 Şubat haftasında, tüketici kredilerindeki büyüme hızı hızlanarak yüzde 48,7'ye ulaştı. Bu oran, son 1,5 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Kredilerin geri ödemesi ve borçlanma düzeyi de gündeme gelmeye başladı. Özellikle 100 bin liralık bir ihtiyaç kredisinin geri ödemesi, tüketiciler için sorgulanan bir konu haline geldi.

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN EN UYGUN TAKSİTLER

İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve taksit tutarı;

GETİRFİNANS İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 5.747,69 TL

Toplam Ödeme: 206.916,84 TL

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 5.206,23 TL

Toplam Ödeme: 187.999,28 TL

ON AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 5.206,23 TL

Toplam Ödeme: 187.999,28 TL

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 5.396,85 TL

Toplam Ödeme: 194.861,60 TL

TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: %3,42

Aylık Taksit: 5.619,87 TL

Toplam Ödeme: 202.815,32 TL

ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 5.737,81 TL

Toplam Ödeme: 207.061,16 TL

QNB YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 5.787,27 TL

Toplam Ödeme: 208.916,72 TL

ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 5.836,90 TL

Toplam Ödeme: 210.128,40 TL

CEPTETEB HOŞ GELDİN KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 5.846,85 TL

Toplam Ödeme: 211.061,60 TL

TEB HOŞ GELDİN KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 5.846,85 TL

Toplam Ödeme: 211.061,60 TL

N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 6.189,33 TL

Toplam Ödeme: 223.390,88 TL

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,03

Aylık Taksit: 6.230,14 TL

Toplam Ödeme: 224.860,04 TL

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,25

Aylık Taksit: 6.456,55 TL

Toplam Ödeme: 233.010,80 TL