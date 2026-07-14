II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte yağmalanmalarını önlemek amacıyla 1939 yılında katedraldeki gizli bir bölmeye saklanan eserler, aradan geçen yaklaşık 85 yılın ardından yeniden keşfedildi. Uzmanlara göre bu koleksiyon, Orta Avrupa'nın en önemli kraliyet miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

NADİR KRALİYET ESERLERİ SERGİDE

Sergide, Polonya Kralı ve Litvanya Büyük Dükü Alexander Jagiellon'un cenaze tacının yanı sıra Avusturyalı Elisabeth ile Kraliçe Barbara Radziwiłł'a ait taçlar, asa, küre, yüzükler, zincirler ve diğer cenaze nişaneleri yer alıyor. Uzmanlar, bu kişiye özel kraliyet eşyalarının günümüze ulaşmasının son derece nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekiyor.

SAVAŞTAN KORUNMAK İÇİN GİZLENMİŞLERDİ

Tarihi eserler, 1939 yılında savaş tehdidi nedeniyle Vilnius Katedrali'nin duvarlarının arkasındaki gizli bir bölmeye saklandı ve uzun yıllar burada unutuldu. Gizli bölüm, 2024'te yapılan incelemeler sırasında yeniden ortaya çıkarıldı. Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından eserler ilk kez kamuoyunun ziyaretine açıldı.