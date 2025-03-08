IKEA, bazı dış mekan LED lambaları ve ışık zincirlerini geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Artı49'un haberine göre geri çağırma kararını ürünlerdeki hatalı fişlerin elektrik çarpma riskine yol açması nedeniyle aldı.
Geri çağrılan ürünler:
- LEDLJUS Lichterkette (24), LED, dış mekan, siyah
- LEDLJUS Lichterkette (64), LED, dış mekan, siyah
- SOMMARLÅNKE LED-Standleuchte, 100 cm, bej
- SOMMARLÅNKE Lichterkette (12), LED, dış mekan, renkli
- STRÅLA Lichterkette (24), LED, yıldız şekilli, dış mekan, altın
- STRÅLA Lichtervorhang (48), LED, yıldız desenli, dış mekan
- SVARTRÅ Lichterkette (12), LED, siyah, dış mekan
- UTSUND Lichterkette (24), LED, dış mekan, siyah
Eğer bu ürünlerden birine sahipseniz, ürünü prizden çıkarın ve kullanmayı bırakın. Herhangi bir IKEA mağazasına giderek ürünü iade edebilir fatura veya fiş göstermeden ücret iadesi alabilirsiniz.