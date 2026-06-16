İsveçli IKEA, milyonlarca tüketicinin mutfağında yer alan iki popüler ürün için acil toplatma kararı aldı. Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yayımlanan resmi açıklamayla duyurulan kararda, “IKEA 365+ VÄRDEFULL” sarımsak ezeceği ile “IKEA 365+ HJÄLTE” karıştırma spatulasının ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.

Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda her iki ürünün de mevcut güvenlik standartlarını ihlal ettiği tespit edildi. IKEA, ilgili serilerin satışını durdurduğunu ve tüketicilere ürünleri kullanmayı bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.

SARIMSAK EZECEĞİNDE METAL PARÇA RİSKİ

Geri çağırma kapsamındaki IKEA 365+ VÄRDEFULL sarımsak ezeceği, kullanım sırasında gövdesinden küçük metal parçaların kopması nedeniyle riskli ürünler arasında gösterildi.

Denetimlerde, bu mikro metal parçacıkların ezilen gıdaların içine karışabileceği ve fark edilmeden yutulması halinde iç organlarda ciddi yaralanmalara yol açabileceği ifade edildi. Bu durum, ürünün “fiziksel yaralanma riski” nedeniyle geri çağırma listesine alınmasına neden oldu.

SPATULADA KİMYASAL MİGRASYON TESPİTİ

Daha yüksek risk taşıdığı belirtilen ikinci ürün ise IKEA 365+ HJÄLTE karıştırma spatulası oldu. Özellikle siyah plastik mutfak gereçlerinde dayanıklılık amacıyla kullanılan “Primer Aromatik Aminler (PAA)” adlı kimyasalın, bu üründe yasal sınırların üzerinde gıdaya geçtiği tespit edildi.

Uzmanlar, bu maddelerin sıcak yiyeceklerle temas ettiğinde çözünerek yemeğe karışabileceğini ve uzun vadeli kullanımda sağlık risklerini artırabileceğini belirtti. Riskli ürünlerin 401.494.62 kodlu ve 2445 tarih damgalı (Kasım 2024 sonrası üretilen) seriler olduğu aktarıldı.

KOŞULSUZ İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

IKEA, yaşanan durumun ardından küresel çapta bir özür açıklaması yayımlayarak geniş kapsamlı bir iade süreci başlattı. Şirket, söz konusu ürünlere sahip olan tüm tüketicilere ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları ve en yakın IKEA mağazasına teslim etmeleri çağrısında bulundu.

İade işlemlerinde fatura veya fiş zorunluluğu bulunmayacağı, ürününü getiren tüm müşterilere tam ücret iadesi yapılacağı duyuruldu. Ayrıca ürün üzerindeki tarih damgası okunamasa bile iade kabul edileceği belirtildi.

GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma kararının, 201.521.58 ürün koduna sahip ve 2411 ile 2522 arasındaki tarih damgalarını taşıyan (Mart 2024 – Mayıs 2025 arasında üretilen) ürünleri kapsadığı açıklandı.