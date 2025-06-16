200’e yakın mağazası bulunan Teksas merkezli perakende zinciri, iflas başvurusuna rağmen birçok mağazasını açık tutacağını duyurdu. Ancak iflas koruma sürecinin yaklaşık 20 mağazanın kapatılmasıyla sonuçlanacağı belirtiliyor. Mahkeme sürecinde daha fazla şubenin kapanması da olasılıklar arasında.

Brad Weston, yaptığı açıklamada “Hızla değişen bir ticaret ortamında tarifelerin etkisiyle baş etmeye çalışıyoruz” diyerek gümrük vergilerinin şirketin sürdürülebilirliğini zorladığını vurguladı.

ABD merkezli şirketin ürünlerinin büyük bölümü Çin’den ithal ediliyor. Trump döneminde uygulamaya konan yüzde 30’luk Çin tarifeleri nedeniyle At Home, ciddi maliyet artışlarıyla karşılaştı. Şirket 2023 sonlarından itibaren tedarikçilerini Hindistan’a kaydırmaya çalışsa da bu geçişin zaman alacağı belirtiliyor.

At Home, 2021 yılında 2.8 milyar dolarlık bir özel sermaye anlaşmasıyla Hellman & Friedman tarafından satın alınmıştı. Ancak 15 Mayıs 2025’te kritik bir faiz ödemesini kaçırarak iflas sinyallerini vermişti. Şirketin 2 milyar dolardan fazla borcu bulunuyor.

RAKİPLERİ KADAR ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ YOK

Perakende uzmanı Neil Saunders, At Home’un “ilgi çekici ürün yelpazesine sahip olmadığını” ve IKEA ya da HomeGoods gibi rakiplerinin fiyat ve ürün çeşitliliğinde öne geçtiğini ifade etti. “Mağazaları yeterince ilgi çekici değil. Çok fazla borçları var” dedi.

Pandemi döneminde ev dekorasyon ürünlerine olan talep artışı, 2020-2021 yılları arasında At Home’un satışlarını canlandırmıştı. Ancak artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle tüketiciler artık ev dekorasyonu gibi isteğe bağlı harcamalardan uzak duruyor.

Uzmanlar, At Home’un iflas sürecinin kısa vadede tüketicilere indirimli ürünler sunabileceğini, ancak uzun vadede ithalat tarifeleri nedeniyle hem işletmelerin hem de tüketicilerin yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.