Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Estonya’da Baltık Denizi’nin donmasına neden olarak sıra dışı bir ulaşım koridoru oluşturdu. Saaremaa ve Hiiumaa adaları arasında yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe boyunca uzanan doğal buz yolu, feribot seferlerinin aksaması ve denizin yeterli kalınlığa ulaşmasıyla birlikte pazar günü resmen araç trafiğine açıldı.

En son 8 yıl önce kullanılabilir hale gelen bu güzergâh, bölge halkı için hem nostaljik bir gelenek hem de zorunlu bir ulaşım alternatifi olarak yeniden devreye girdi.

Resmi açılışın ardından donmuş deniz yüzeyinde yoğun bir araç trafiği gözlemlenirken, Estonyalı yetkililer vatandaşların kontrolsüz geçişlerini engellemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla süreci sıkı denetim altına aldı.

Buz yolunun kullanımı, doğanın sunduğu riskler nedeniyle dünya genelindeki trafik kurallarından oldukça farklı ve sert güvenlik protokollerine tabi tutuluyor.

EMNİYET KEMERİ TAKMAK VE ARAÇTA DURMAK YASAK

Buz yolu üzerinde seyredecek sürücüler için hayati önem taşıyan özel kurallar uygulanıyor. Olası bir çatlama veya buzun kırılması durumunda aracın hızla tahliye edilebilmesi için sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması kesinlikle yasaklanırken, araç kapılarının da kolayca açılabilir durumda tutulması isteniyor.

Ayrıca, buzun üzerine binen basıncı dengelemek adına araçların ağırlığının 2,5 tonu geçmemesi ve seyir halindeyken yol üzerinde duraklama yapılmaması gerekiyor.

HIZ SINIRI BULUYOR

Hız sınırları konusunda da fizik kurallarına dayalı ilginç bir yöntem izleniyor. Sürücülerin ya 20 km/s hızın altında ya da 40 ile 70 km/s aralığında seyretmesi zorunlu tutuluyor.

Yetkililer, bu iki sınırın arasında kalan hızların buz tabakasında tehlikeli titreşimlere ve rezonansa yol açarak kırılma riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunuyor. İki ada arasındaki bu eşsiz ulaşım çözümü, kış şartları elverdiği sürece sıkı denetimler eşliğinde hizmet vermeye devam edecek.