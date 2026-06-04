CHP lideri Özgür Özel, kurultay için delegelerden 804 imzanın rekor sürede toplandığını açıkladı. Ancak kurultayın olağanüstü olarak toplanması taleplerine Genel Merkez ‘tedbir’ kararını gerekçe göstererek kapıları kapattı. Özel ve ekibi ıslak imzaları Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaştıracak. Özel’in ‘sonuna kadar mücadele kararlılığında’ olduğu belirtilirken, CHP kaynakları bundan sonraki yol haritasını şöyle sıraladı:

"BASKIN SEÇİM İHTİMALİ GÖZARDI EDİLMEYECEK"

“Delegenin noter onaylı kurultay talebi 11 Haziran’daki Parti Meclisi’nde gündeme alınacak. Buradan çıkacak “Kurultay 45 gün içinde toplansın” kararı uyarınca Kılıçdaroğlu’nun çağrı yapması beklenecek. Delege iradesi ve PM kararı yok sayılıp bu çağrı gelmezse Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gidilecek. Mahkemeden kurultayı 26 Temmuz’dan önce toplamak üzere bir çağrı heyeti atanması istenecek. Mahkemenin acil olarak gündeme alıp karar vermesi için 15 gün gibi makul bir süre beklenecek. Bu adım atılmaz, talep sümen altı edilirse hukuksal mücadele için tüm yollar tüketilmiş olacak. Bu durumda son çare olarak daha önce ‘kapatma gibi bir fekalet senaryosuna karşı’ hazırlığı yapılan yeni parti için harekete geçilecek. Partileşme sürecinde baskın seçim ihtimali göz ardı edilmeyecek.”

CHP Ankara İl Örgütü, önceki gün Özgür Özel’i ziyaret etti.

Yeni partinin nasıl şekilleneceği ile ilgili Özel’e yakın milletvekili grubunun bir bölümünün hemen ayrılmaktan yana olduğu, ancak çoğunluğun son ana kadar mücadele edilmesini istediği belirtildi. Bu arada, baskın seçim ihtimalinden dolayı seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye katılmanın da değerlendirildiği kaydedildi.