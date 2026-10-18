New York eyaletindeki Saint Lawrence Nehri üzerinde yer alan dar bir kara parçası, dünya üzerindeki en küçük yerleşim adası olarak kayıtlara geçti. Yalnızca bir evin sığabildiği alanda kıyı payı bulunmadığı için kapıdan dışarı atılan yanlış bir adım doğrudan suya düşmeyle sonuçlanıyor.

AİLE 1950 YILINDA SATIN ALIP İNŞA ETTİ

Just Room Enough Adası, Saint Lawrence Nehri üzerindeki Thousand Islands takımadalarının bir parçası olarak konumlanıyor. Sizeland ailesi, 1950 yılında bu küçük kara parçasını satın alarak üzerine bir kır evi inşa etti. Arazinin sınırları evin duvarlarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Evin dışında sadece bir ağaç ve birkaç küçük oturma alanı yer alıyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ADASI UNVANINI NASIL ALDI?

Türkçeye "Tam Yetecek Kadar Yer" olarak çevrilen ada, günümüzdeki resmi rekorunu 1982 yılında elde etti. Bu tarihe kadar dünyanın en küçük yerleşim adası unvanı, İngiltere'nin Scilly Adaları açıklarında bulunan Bishop Rock bölgesine aitti.

İNGİLTERE'DEKİ FENER OTOMATİĞE BAĞLANINCA NE DEĞİŞTİ?

Bishop Rock üzerinde bulunan deniz fenerinin teknolojik altyapısı değiştirilerek tam otomatik sisteme geçirildi. Fenerde görevli personelin adadan ayrılmasıyla birlikte Bishop Rock, yerleşim yeri olma özelliğini tamamen yitirdi. Bu gelişmenin ardından resmi unvan doğrudan ABD sınırlarındaki Just Room Enough adasına devredildi.