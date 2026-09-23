Ülkenin korunması için Somali'den milyonlarca dolar pay alan Uganda ordusu, Türk askerinin bölgeye girmesiyle işsiz kaldı. Somali'nin Türkiye ile savunma işbirliği, ülkenin Uganda'ya olan ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Uganda ordusu, yasa dışı örgütlere karşı Somali'de konuşlanmıştı. Ancak Middle East Eye haberine göre Somali'nin 'Türkiye'nin sorumlulukları devralacağını' söylemesi işleri değiştirdi.

Haberi alan Cunta yönetimindeki Uganda hükümeti Türkiye'yi hedef aldı. Cumartesi günü yapılan açıklamada Uganda, Ankara ile tüm savunma ve askeri iş birliğini derhal geçerli olmak üzere askıya aldığını duyurdu.

Uganda medyasında yer alan haberlerde, söz konusu kararın, Türkiye'yi ve Türk halkını hedef alan sözleriyle gündeme gelen Uganda Ordu Komutanı General Muhoozi Kainerugaba başkanlığındaki Uganda Vatanseverler Birliği destekçilerinin Kampala'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği gösterilerin ardından alındığı bildirildi.

Protestocular 2013 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan Uganolı siyasetçi Fred Lumbuye'nin Uganda'ya iade edilmesini talep etmişti.

UGANDA ORDUSUNUN GELİRİ KESİLECEK

Konuya yakın kaynakların Middle East Eye'a verdiği bilgilere göre, Uganda'nın Somali'deki askeri varlığı ve Türkiye'nin bu ülkenin güvenlik sektöründe giderek artan rolü anlaşmazlığın temelini oluşturuyor.

Konuya yakın kaynaklardan biri, "Lumbuye 2013'ten beri Türkiye'de yaşıyor ve bu krizin onun varlığıyla hiçbir ilgisi yok, bu sadece bir bahane. Tüm süreç Ankara'yla yakın bağları olan Somali'deki Uganda ordusunun varlığıyla ilgili" ifadelerini kullandı.

Uganda'nın, Somali ordusunu destekleyen ana uluslararası güç olan Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu kapsamında yaklaşık 4 bin 500 ve ikili anlaşma çerçevesinde 2 bin askeri bulunuyor.

Ancak ABD'nin temmuz ayında Afrika Birliği'ne, Aussom'a lojistik destek sağlayan BM Somali Destek Ofisi'ne yaptığı ödemeleri yıl sonuna kadar durduracağını bildirmesi, misyonun finansmanın sonunun geleceği izlenimini yarattı.

ASKER BAŞINA BİN DOLAR ALIYORLARDI

Kaynaklar, Türkiye tarafından eğitilen Somali askeri tugaylarının artan gücünü gerekçe gösteren Somali'nin, Uganda'dan askeri varlığını sonlandırmasını istediğini ifade etti.

Türk ordusu Mogadişu'da yaklaşık 25 bin Somali askerini ve Türkiye'de en az 10 bin komandoyu eğitirken, Uganda Somali'de konuşlandırdığı her asker için ayda en az bin dolar gelir elde ediyor.

Konuya yakın ikinci bir kaynak, "Misyonun sona ermesi Uganda için yılda milyonlarca dolar kaybetmek anlamına gelebilir. Uganda, Ankara'yı Somali güvenlik konularında ana muhattap olarak gördüğü için krize bir çözüm bulması adına Türkiye'ye baskı yapmaya çalışıyor" dedi.

Kaynak, misyonun sona ermesi ve Kampala'nın tüm güçlerini çekmesi halinde Uganda'nın ayda 5 ila 6 milyon dolar, yılda ise 60 ila 72 milyon dolar kaybedebileceğini tahmin ediyor.

TÜRK ŞİRKET HEDEFTE

Ankara merkezli düşünce kuruluşu SETA araştırmacısı Tunç Demirtaş ise MEE'ye yaptığı değerlendirmede, "Somali hükümeti artık başkenti ve çevre bölgeleri için kendi güvenliğini sağlama kapasitesine sahip ve devlet kapasitesi geliştikçe yurtdışından daha az desteğe ihtiyaç duyuyor. Somali'de bir savaş ekonomisi var ve bu durum elbette Uganda'ya da katkıda bulunuyordu" şeklinde konuştu.

Kaynaklar, Uganda'nın altyapı ve ulaşım projelerini yürüten Türk şirketlerinin süreçten etkilenebileceği endişesiyle Ankara'nın anlaşmazlığa çözüm aradığını bildirdi.

AFP haber ajansı, Uganda'nın Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi'ne verilen 3 milyar dolarlık demiryolu sözleşmesini iptal edebileceğini ve Türk vatandaşlarını ülkeden sınır dışı edebileceğini aktardı.