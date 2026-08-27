Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayda 1 kişinin durumu ağır olarak değerlendirildi.
Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde yaşanan olay, "kız kaçırma" iddialarının yol açtığı husumetle başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar arasında araçlarla kovalamaca yaşandı. Bu sırada park halindeki bir otomobile çarpan araç durmak zorunda kaldı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Araçlardan inen taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgada söz konusu ailelerden 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişi yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.