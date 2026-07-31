Olay, saat 06.30 sıralarında Akçakale ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Köçer ve Kiraz aileleri, ekim yapmak amacıyla gittikleri tarlada karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kadınlar ve çocuklar da olayın ortasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk etti. Acil servislerde tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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