Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Aileler arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Nusret Banka (41), Nesih Göreke (42) ve Salih Yeçtekin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi ve Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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