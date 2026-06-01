Olay, 28 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 15 GÖZALTI Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35), hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Vejdi Kılınç (50) Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kılınç, bu sabah hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri devam ediyor.

