Olay, Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi 655’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kız alıp verme nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan Gören ve Keklikci ailelerinin üyeleri sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve taraflar yanlarındaki silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda Serdar G., Ayhan G. ve Hikmet K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, silahlara el konuldu. Öte yandan kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine ateş açtığı ve çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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