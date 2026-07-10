İKİ AİLE DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
İki Aile dizisinde atarlı bir ergen karakterini canlandıran Doğaç Yıldız artık kocaman oldu ve evlilik yolunda ilk adımı attı.
GENÇ OYUNCU EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI
İki Aile dizisiyle hafızalara kazınan Doğaç Yıldız, yıllar sonra özel hayatıyla gündeme geldi.
34 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Başak Çoruh ile ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlandı.
Mart ayında Mısır tatili sırasında Başak Çoruh'a evlilik teklifinde bulunan Doğaç Yıldız, sevgilisiyle ilişkisini bir adım ileri taşıdı.
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İstanbul'da düzenlenen nişan töreninde yüzük takan çift, mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
34 yaşındaki oyuncu, nişan fotoğraflarına "Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler" notunu düştü.
Doğaç Yıldız, 2006-2008 yılları arasında ekrana gelen İki Aile dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun yıllar sonraki mutluluğu hayranlarından da yoğun ilgi gördü.
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