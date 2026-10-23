Türkiye’de erken seçim tartışmaları sürerken kamuoyuyla paylaşılan yeni anket sonuçları da gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un geçtiğimiz günlerde seçim tarihi için 2028’in mart veya nisan aylarını işaret etmesinin ardından tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçimle ilgili açıklamaları da gündemde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

Diğer muhalefet partileri ise erken seçim yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini dile getiriyor.

Siyasi gündemde erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma’nın 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma ile Gündemar’ın eylül ayına ilişkin anket sonuçları da açıklandı. İki araştırmanın sonuçları arasındaki farklılıklar dikkat çekti.

ORC ARAŞTIRMA’NIN ANKETİNDE AKP İLK SIRADA

ORC Araştırma tarafından 26 ilde 3 bin 900 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre AKP, yüzde 34,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. YENİ Parti ise yüzde 18,2 ile ikinci sıraya yerleşti. İki parti arasındaki fark 16,7 puan olarak ölçüldü.

CHP YÜZDE 9,2 İLE ÜÇÜNCÜ SIRADA

ORC Araştırma’nın sonuçlarında CHP, yüzde 9,2 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. CHP’nin ardından yüzde 8,9 ile MHP geldi.

DEM Parti ise yüzde 8,6 oy oranıyla beşinci sırada kendine yer buldu.

İYİ PARTİ YÜZDE 7,2 OY ALDI

Ankette İYİ Parti’nin oy oranı da öne çıkan sonuçlar arasında yer aldı. Yüzde 7,2 seviyesinde ölçülen İYİ Parti, yüzde 7’lik seçim barajını kıl payı aştı.

ORC Araştırma’nın anketinde diğer partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

- Zafer Partisi: Yüzde 2,8

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

- Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,8

- Anahtar Parti: Yüzde 1,5

- Diğer: Yüzde 4,5

GÜNDEMAR’IN ANKETİNDE ZİRVE YENİ PARTİ’NİN

Gündemar’ın eylül ayına ilişkin anketinde ise ORC Araştırma’nın sonuçlarından farklı bir tablo ortaya çıktı. Araştırmada YENİ Parti, yüzde 30,64 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

AKP, yüzde 28,24 ile ikinci sırada bulunurken iki parti arasındaki fark 2,40 puan olarak kaydedildi.

Gündemar’ın anketinde İYİ Parti yüzde 7,77 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 7,63 ile dördüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi de yüzde 5,81 oy oranıyla beşinci sıraya yerleşti.

GÜNDEMAR’IN ANKETİNDE CHP VE MHP BARAJIN ALTINDA

Gündemar’ın araştırmasında CHP ve MHP’nin oy oranları da dikkat çekti. Ankete göre MHP’nin oy oranı yüzde 5,46, CHP’nin oy oranı ise yüzde 3,63 olarak ölçüldü.

Her iki parti de araştırmada yüzde 7’lik seçim barajının altında kaldı. Böylece iki anket arasında yalnızca zirvedeki parti değil, CHP ve MHP’nin sıralaması ile oy oranları bakımından da farklılıklar ortaya çıktı.