Köln yakınlarındaki Noervenich Hava Üssü’nde düzenlenen 26. Fransa-Almanya Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın bu yılın sonlarında Fransa'nın gerçekleştireceği bir nükleer tatbikata katılacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Merz, iki ülke tarafından kurulan "stratejik yönlendirme grubunun" gelecekte caydırıcılığın nasıl güçlendirileceğini inceleyeceğini belirtti.

Merz, bu adımın NATO kapsamındaki nükleer katılım ve caydırıcılığı tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve bu taahhüde bağlı kalmaya devam ettiklerini vurguladı.

Toplantıda Ukrayna konusuna da değinen Başbakan Merz, Almanya'nın sonbaharda Fransa'nın girişimiyle düzenlenecek bir askeri manevrada yer alacağını ifade etti.

'GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU' TOPLANIYOR

Bu katılımın tam olarak hangi formda olacağının birlikte netleştirileceğini belirten Merz, söz konusu manevranın Ukrayna'ya destek veren ülkeleri bir araya getiren "Gönüllüler Koalisyonu" kapsamında gerçekleştirileceğini aktardı.

Grubun son toplantısı, hafta başında Paris'te Merz ve Macron'un katılımıyla yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron, çatışmalar sona erdiğinde konuşlandırılacak olan Ukrayna Çok Uluslu Gücü’nün, intikal planlarını doğrulamak ve hazır olduklarını göstermek amacıyla önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar yapacağını dile getirdi.

Ekonomik ilişkilere de değinen liderler, Çin'in haksız ticari uygulamalarıyla mücadele etmek amacıyla eylül ayına kadar ortak bir yol haritası hazırlamayı hedeflediklerini açıkladı.

ÇİN'E KARŞI BİR OLDULAR

Pekin'in ticaret politikalarından kötü etkilendiklerini belirten Macron; ekonomi, maliye ve dışişleri bakanlarının bu planı formüle etmekle görevlendirildiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu'na piyasa soruşturmaları ve sanayiyi koruma araçları konusunda çok daha hızlı hareket etmesi için verilen yetkiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Macron; kimya, takım tezgahları ve otomotiv gibi pek çok sektörde şirketlerini korumak istediklerini ekledi.

Almanya Başbakanı Merz ise AB'nin Çin ile olan ticaret açığının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek, bu dengesizliğin kendi sanayilerinin aleyhine olduğunu ve ele alınması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği, cömert devlet sübvansiyonları ve düşük değerli para birimiyle desteklendiği iddia edilen Çin ihracat dalgasıyla nasıl mücadele edeceğini tartışırken, şimdiye kadar daha sert bir tutum sergileyen Fransa ile Çin'de yoğun yatırımları bulunan ve daha temkinli yaklaşan Almanya arasında ortak bir pozisyon oluşturulmaya çalışılıyor.