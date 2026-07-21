İngiltere ve Almanya, Rusya’dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa’nın savunma kapasitesini artırmak amacıyla ortaklaşa uzun menzilli yeni bir füze sistemi geliştiriyor. İngiliz The Telegraph gazetesinin İngiltere'nin savunma stratejisine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geliştirilecek füzeyle Rusya sınırları içindeki stratejik hedeflerin 2 bin kilometre mesafeden imha edilmesi hedefleniyor. Sistemlerin en geç 2034 yılına kadar ordu envanterine girmesi ve konuşlandırılması planlanıyor.

PROJENİN ÖNCESİNDE BAŞKA ANLAŞMALAR YAPILMIŞTI

İki ülke arasındaki bu askeri iş birliği, Alman savunma sanayisinin İngiltere’deki yatırımlarının önünü açan Trinity House ve Kensington Anlaşmalarına dayanıyor. Söz konusu ortaklık çerçevesinde, İngiliz karasularını olası sabotajlardan koruyacak deniz insansız hava aracı filosu kurulması, topçu mühimmatı üretimini artıracak 400 milyon sterlinlik yatırım ve Boxer zırhlı araçlarının son versiyonlarının üretimi gibi önemli projeler yer alıyor. Ancak savunma uzmanları, İngiliz uzmanlığı ile Alman finansmanını bir araya getiren "DPS" adlı uzun menzilli füze projesini, bu ittifakın en kritik hamlesi olarak değerlendiriyor.

MASADA İKİ SEÇENEK VAR

Proje kapsamında yetkililerin iki ayrı konsept üzerinde durduğu öğrenildi. Masadaki seçeneklerden ilki, Rus hava savunma sistemlerinin radarlarına takılmadan alçaktan uçabilen bir seyir füzesi geliştirmek. Diğer iddialı seçenek ise ses hızının beş katını aşabilen hipersonik bir füze tasarımı üzerine yoğunlaşıyor.

İngiliz yetkililer projenin planlanandan hızlı ilerlediğini belirterek, 2034 olarak öngörülen teslim tarihinin daha öne çekilmesi gerektiğini savunuyor. Öte yandan bu projenin, Avrupa’nın ABD askeri desteğine olan bağımlılığını azaltma kararlılığının en somut sembollerinden biri olacağı ifade ediliyor.