Finlandiya Hava Kuvvetleri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Perşembe günü İsveç ve Finlandiya’ya ait Hızlı Reaksiyon Alarmı (QRA) savaş uçaklarının Finlandiya Körfezi üzerinde uçan Rus askeri uçaklarını teşhis etmek üzere havalandığı bildirildi.

Uluslararası hava sahasında tespit edilen Rus filosunun bir adet Tu-134 nakliye uçağı ile MiG-31 ve Su-30 tipi savaş uçaklarından oluştuğu aktarıldı.

Askeri yetkililer, söz konusu uçuşun iki ülkenin hava kuvvetleri açısından ilk ortak operasyonel "teşhis görevi" olduğunu açıkladı.

Operasyonu sosyal medya platformu X üzerinden değerlendiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Baltık Denizi hiçbir zaman şu anki kadar savunmasız olmamıştı; ancak hiçbir zaman şu anki kadar iyi korunmamıştı." ifadelerini kullandı.

Baltık Denizi üzerinde son yıllarda tırmanan gerilim nedeniyle İskandinav jetlerinin Rus uçaklarına önleme yapmak amacıyla düzenli olarak havalandığı biliniyor.