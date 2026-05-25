Yaklaşık iki ay önce yollarını ayırdıkları konuşulan Evrim Alasya ve Kerem Alışık’ın ilişkilerine yeniden şans verdiği öne sürüldü. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre çift bir süredir tekrar görüşmeye başladı.

SORUNLAR GERİDE KALDI

Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın ayrılığa fazla dayanamadığı ve aralarındaki sorunları geride bırakma kararı aldığı iddia edildi.

İNGİLTERE KAÇAMAĞI

Barışma söylentilerini güçlendiren gelişme ise Londra’dan geldi. İkilinin İngiltere’nin başkentinde baş başa tatil yaptığı konuşulurken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti.





Gossip Pasta’da yayınlanan fotoğrafta çiftin güneşli havada yürüyüş yaptığı görüldü. Samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin görüntüleri kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Taraflardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Londra kareleri sonrası “barıştılar mı?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.