ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Almanya’da yapılacak olan deneyde, mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmak için gönüllülere para karşılığında “tam zamanlı yatalaklık” öneriyor. Deneyde yemek yemek, su içmek, tuvalete gitmek hatta video oyunu oynamak bile yalnızca yatarak yapılacak.

AYAKTA DE Ğİ L! YATARKEN TEST ED İ LECEK

NASA’nın insan araştırmaları programından Dina Fine Maron, deneyin uzun süreli uzay yolculuklarının etkilerini anlamayı amaçladığını ifade ederken, detaylar sıra dışı: Katılımcılar baş aşağıya eğik pozisyonda yatıyor ve 60 gün boyunca ne olursa olsun oturmalarına asla izin verilmiyor.

Daha önce aynı deneye katılan gönüllü Andreas Joshi ise yaşadıklarını NASA’nın podcast’inde anlattı. Joshi, ilk gece yaşadıklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İlk gece sırt ağrısı ve nefes darlığıyla geçti. Organlar başa doğru kayıyor ve göğse baskı yapıyor. İnanılmaz bir his!”

Ancak Joshi üçüncü günden sonra bu duruma alıştığını ve beşinci gün itibarıyla “yeni normali” benimsediğini söylüyor. En zor kısmı mı? Yürümek değil, oturmak!

“Deney sonrası 48 saat boyunca tekerlekli sandalyedeydim. Ayakta durmak kolaydı ama oturmak kuyruk sokumumu mahvetti.”

24 SAAT KAMERALI TAKİP

Gönüllüler yataktan bir saniyeliğine bile ayrılamıyor. Her hareketleri kamerayla izleniyor, diz kırmak bile yasak. Deney kapsamında yapılan testler arasında kan alımları, MRI taramaları ve bilişsel ölçümler bulunuyor.

HEDEF: SAĞLIKLI ŞEKİLDE MARS'A ULAŞMAK

Nörolog Seward Rutkove bu deneyin Mars’a yapılacak altı aylık görevleri simüle ettiğini dile getirirken, NASA’nın asıl hedefi net:

Ay’a ve Mars’a giden astronotların görev esnasında fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalmasını sağlamak. 2028’e kadar onlarca gönüllü üzerinde tekrarlanacak bu testler, insan vücudunun uzaya uyum sağlama kapasitesine dair önemli ipuçları verecek. Elektriksel kas uyarımı ve denge eğitimi gibi yöntemlerle, astronotların Dünya’ya döndüklerinde yeniden yürüme ve görev yapma hızlarının artırılması hedefleniyor.