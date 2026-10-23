Altın piyasasında cuma günü devam eden satış baskısı, ons fiyatını iki ayın en düşük seviyelerine taşıdı.

Gün içinde 3.987 dolara kadar gerileyerek kritik 4 bin dolar eşiğinin altına inen ons altın, gelen sınırlı alımlarla 4.017 dolar seviyesinde dengelendi.

Kısa süreli toparlanmaya rağmen 30 dolarlık gün içi dalgalanma aralığı, piyasadaki belirsizliğin ve satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

PETROL FİYATLARI VE ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini artırması, altın üzerinde alışılagelmiş güvenli liman etkisinden ziyade baskı oluşturdu.

Yükselen petrol fiyatlarının ABD’de enflasyonu artırabileceği endişesi, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı beklentisini güçlendirdi. Faiz getirisi bulunmayan altının cazibesi, sıkı para politikası öngörüleriyle zayıfladı.

FRANSIZ BANKADAN AŞAĞI YÖNLÜ RİSK SENARYOSU

Fransız bankası Societe Generale tarafından paylaşılan teknik değerlendirmede, 4.065 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğu belirtilmişti.

Fiyatın bu seviyenin altına gerilemesiyle birlikte gözler bankanın işaret ettiği 3.960–3.940 dolar bandına çevrildi. Bankanın analizine göre söz konusu aralığın korunamaması halinde düşüş trendi 3.830 dolar seviyesine kadar derinleşebilir.

FED FAİZ KARARI VE KRİTİK DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı yer alıyor.

Piyasa beklentisi faizlerin sabit tutulması yönündeyken, aralık ayına ilişkin faiz artırımı ihtimalleri de değerlendiriliyor. Yükseliş trendinin yeniden güç kazanabilmesi için ons altının ilk olarak 4.055–4.065 dolar aralığında tutunması bekleniyor. Yukarı yönlü olası tepki alımlarında 4.150 dolar ve 4.200–4.225 dolar bantları direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

İÇ PİYASA VE GRAM ALTIN ANALİZİ

Ons altındaki gerileme iç piyasada gram altın fiyatları üzerinde baskı oluştursa da, dolar/TL kurundaki hareketlilik gram altının seyrinde belirleyici bir diğer faktör olmayı sürdürüyor. Ons fiyatındaki düşüşün iç piyasaya birebir yansımaması nedeniyle yatırımcıların döviz kurundaki değişimleri de eş zamanlı olarak takip etmesi gerektiği belirtiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

* Gram altın: 6.425,95 TL

* Çeyrek altın: 10.566,00 TL

* Yarım altın: 21.125,00 TL

* Tam altın: 42.344,40 TL

* Cumhuriyet altını: 42.113,00 TL

* Gremse altın: 106.185,73 TL

* Ons altın: 4.012,44 dolar